Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Feuerwehr Bremerhaven rettet Entenfamilie

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bremerhaven (ots)

Heute Nachmittag wurde die Feuerwehr Bremerhaven durch die integrierte Regionalleitstelle Unterweser-Elbe zu einem Tierrettungseinsatz alarmiert.

Eine Entenfamilie war in einen Abwasserkanal gefallen und konnte sich nicht selbst befreien. Den eingesetzten Beamten der Feuerwehr Bremerhaven gelang es, das Elterntier und drei Jungtiere aus der misslichen Lage zu retten. Zwei weitere Jungtiere konnten jedoch nicht erreicht werden da, diese aus Angst vor den Rettern weiter in den Kanal flüchteten. Umgehend wurde ein weiteres Einsatzfahrzeug mit weiteren Einsatzkräften zur Unterstützung an die Einsatzstelle beordert. Mit vereinten Kräften gelang es schließlich die letzten beiden verbliebenen Jungtiere aus dem Kanal zu retten. Die nun geretteten Jungtiere konnten im Anschluss wohlbehalten zum Rest der Entenfamilie gebracht werden.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell