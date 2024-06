Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Verrauchter Treppenraum im Mehrfamilienhaus

Am Freitagmittag um 12:19 Uhr wurde von der Regionalleitstelle Unterweser-Elbe eine Feuermeldung in der Boschstraße entgegengenommen. Die Berufsfeuerwehr Bremerhaven rückte mit einem Löschzug und zwei Rettungswagen zur Einsatzstelle aus. Am Einsatzort bestätigte sich die Meldung einer brennenden Wohnung nicht, es brannten lediglich Deko-Artikel im Treppenraum des Mehrfamilienhauses und verrauchten diesen. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses hatten sich schon ins Freie begeben. Die Feuerwehrbeamten setzten ein Kleinlöschgerät ein, um die verbliebene Glut abzulöschen. Am Einsatz waren 21 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst mit 7 Einsatzfahrzeugen beteiligt. Während der Zeit wurde die Boschstraße durch die Polizei Bremerhaven für den Verkehr gesperrt. Zu der Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Aussagen treffen.

