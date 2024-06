Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Feuer an einem Mehrfamilienhaus.

Bremerhaven (ots)

Die Feuerwehr Bremerhaven wurde am Sonntag den 02.06.2024 gegen 22:15 Uhr zu einer Rauchentwicklung an einem Mehrfamilienhaus in der Langener Landstraße alarmiert. Noch während die Einsatzkräfte auf der Anfahrt waren meldeten sich mehrere Menschen unter der Notrufnummer 112, dass es in einem Haus brennen würde. An der Einsatzstelle angekommen zeigte sich, dass ein Holzunterstand in voller Ausdehnung hinter dem Haus brannte. Aufgrund der Nähe zum Haus und der Intensität brannte bereits die Fassade und ein Kinderzimmer im Erdgeschoss. Das Feuer wurde mit mehreren Trupps gleichzeitig bekämpft. Personen waren nicht mehr im Haus, allerdings wurden zwei Kinder die Rauch eingeatmet hatten vom Notarzt des Rettungsdienstes der Feuerwehr untersucht. Mithilfe der Drehleiter wurde das Dach auf mögliche Glutnester unter den Dachziegeln kontrolliert. Nachdem die Löscharbeiten beendet waren wurde die Einsatzstelle zur Brandursachenermittlung an die Polizei übergeben.

