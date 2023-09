Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt

BPOLD-BBS: 44 neue Polizistinnen und Polizisten für Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Niedersachsen

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Bad Bramstedt, Kiel, Flensburg, Rostock, Stralsund, Pasewalk, Cuxhaven, Neustadt in Holstein, Warnemünde (ots)

Öffentliche Vereidigung der Bundespolizei in Bad Bramstedt

Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt hat heute Mittag im Herzen der Stadt vor dem Roland-Denkmal 44 Laufbahnabsolventinnen und -absolventen des mittleren und gehobenen Polizeivollzugsdienstes feierlich vereidigt.

Die 3 Frauen und 41 Männer werden in unseren operativen Dienststellen, den Bundespolizeiinspektionen Kiel, Flensburg, Rostock, Kriminalitätsbekämpfung Rostock, Stralsund und Pasewalk sowie den Bundespolizeiinspektionen See in Cuxhaven und Warnemünde eingesetzt. Auch bei der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit, in den Stabsbereichen der Direktion in Bad Bramstedt sowie im Direktionsbereich Bundespolizei See in Neustadt in Holstein werden einige der neuen Kolleginnen und Kollegen Ihren Dienst in der Erstverwendung beginnen. Die jungen Beamtinnen und Beamten werden ihre Aufgaben an den Land- und Seegrenzen, auf den Bahnanlagen und auf den Einsatzschiffen in der Nord- und Ostsee bewältigen.

In seiner Rede an die jungen Polizistinnen und Polizisten betonte der Präsident der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt, Horst Kriesamer, dass "in einer Zeit wie dieser, in der die demokratischen und ideellen Werte des gesellschaftlichen Zusammenlebens immer wieder öffentlich in Frage gestellt und angegriffen werden, es mehr denn je auf alle Demokratinnen und Demokraten sowie auf uns in der Bundespolizei und auf alle Polizeien in Deutschland ankommt". Kriesamer weiter: "Damit kommt es auf Sie an. Sie sind Staatsbürgerinnen und Staatsbürger in Uniform. Und bitte bleiben Sie Mensch. Innerhalb und außerhalb Ihres Dienstes. Es ist die große, meist schweigende, Mehrheit in unserem Land, die sich auf ihre Polizei verlässt, ihr vertraut und auf Sie setzt. Geben Sie ihr Recht."

Auch die Bürgermeisterin der Stadt Bad Bramstedt, Verena Jeske, richtete ein Grußwort an die neuen Bundespolizistinnen und Bundespolizisten und wünschte ihnen alles Gute.

Das Bundespolizeiorchester Hannover begleitet die Vereidigung musikalisch.

Nach dem Festakt lud Präsident Horst Kriesamer die vereidigten Polizistinnen und Polizisten mit ihren Angehörigen in den Direktionssitz ein. Bei Kaffee und Kuchen konnten Gespräche mit den Leiterinnen und Leitern der Bundespolizeiinspektionen geführt werden, die die Verstärkungen mit offenen Armen erwarten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt, übermittelt durch news aktuell