Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falsche Polizisten scheitern am Telefon

Bild-Infos

Download

Neuss / Meerbusch (ots)

Am Donnerstag (22.8.) sowie am Freitag (23.8.) haben sich bislang unbekannte Tatverdächtige als Polizisten ausgegeben und versucht, Geld von einem älteren Ehepaar in Neuss zu erschwindeln. Die Betrüger meldeten sich telefonisch bei den Senioren und gaben an, dass deren Bankkonto in Gefahr sei. Die Neusser müssten ihr Geld abheben und zur Sicherheit an die Polizei übergeben. Die Seniorin meldete sich dann bei der echten Polizei. Als kein Termin für die Geldübergabe vereinbart wurde, erhöhten die mutmaßlichen Betrüger den Druck und riefen eine Zeit lang teils im Minutentakt an, Erfolg hatten sie damit aber nicht.

Ein weiterer vermutlicher Betrüger scheiterte am Freitag (23.8.), er hatte es auf einen Mann aus Meerbusch abgesehen. Am Telefon gab sich der Unbekannte als Polizist aus und behauptete, dass ein Mitarbeiter von dessen Bank korrupt sei und man die Hilfe des Meerbuschers brauche, um diesen zu überführen. Außerdem wurde gefragt, ob er Bargeld oder Schmuck besitze. Allerdings konnte der mutmaßliche Täter sein Opfer nicht zur Übergabe bewegen.

In beiden Fällen hat das Kriminalkommissariat 12 die Ermittlungen übernommen.

Bei verdächtigen Anrufen ist Vorsicht geboten: Falls Sie in Ihrem Telefondisplay die Rufnummer 110 der Polizei, ggf. mit einer Vorwahl sehen, dann handelt es sich nicht um einen Anruf der Polizei! Bei einem Anruf der echten Polizei erscheint nie die Rufnummer 110 in Ihrem Telefondisplay! Beenden Sie sofort das Gespräch! Gibt sich der Anrufer als Polizeibeamtin oder Polizeibeamter aus, fordern Sie seinen Namen und wählen Sie selbst die 110! Schildern Sie der echten Polizei den Vorfall! Die Polizei fragt telefonisch auf keinen Fall nach Ihrem Kontostand oder nach Wertsachen. Sie erkundigt sich auch nicht nach dem Inhalt von Schließfächern! Geben Sie daher unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible persönliche Daten! Öffnen Sie unbekannten Personen niemals die Tür oder ziehen Sie vorher eine Vertrauensperson hinzu! Übergeben Sie niemals unbekannten Personen Geld oder Wertsachen! Die echte Polizei fordert Sie niemals auf, Geld und Wertsachen zu übergeben! Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell