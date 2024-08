Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrskontrollen anlässlich des Sommertag-Festivals

Neuburg (ots)

Am Samstag, den 17.08.2024, von 17:00 Uhr bis in frühen Morgenstunden des darauffolgenden Sonntags wurden anlässlich des Sommertag-Festivals in Neuburg stationäre Verkehrskontrollen im Bereich der Zufahrtsstraße zur Fähre durchgeführt. Zielrichtung war die Überprüfung der Verkehrsteilnehmer hinsichtlich deren Fahrtüchtigkeit, insbesondere das Erkennen solcher, die unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stehen. Im Rahmen der Kontrollen ergab sich bei einer Kraftfahrzeugführerin eine Atemalkoholkonzentration von 0,54 Promille. Bei einer anderen ergab sich Verdacht des Führens eines Pkw unter dem Einfluss berauschender Mittel. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf THC. Beiden Fahrzeugführerinnen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihnen droht nun ein Bußgeld, Punkte in Flensburg, sowie ein Fahrverbot.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell