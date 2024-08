Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunken vom Fahrrad gestürzt

Edenkoben (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag befuhr ein 69-Jähriger mit seinem Fahrrad die Zufahrt des Parkplatzes Kirchplatz in Richtung Bahnhofstraße. Kurz vorm Einmündungsbereich stürzte der Radfahrer zu Boden und wurde dort von einem Passanten unter seinem Fahrrad liegend aufgefunden. Die Beamten konnten bei dem Mann, der sehr wirre und zusammenhangslose Angaben machte und sich unkooperativ verhielt, starken Alkoholgeruch wahrnehmen. Er wurde zur Versorgung seiner leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ein später durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Gegen ihn wird ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr geführt.

