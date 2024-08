Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Gekippte Fenster sind offene Fenster

Dormagen (ots)

Am Dienstag (27.08.), kam es in der Zeit von 06:30 bis 11:20 Uhr, zu einem Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Zonser Straße. Unbekannte waren auf den Balkon der Erdgeschosswohnung gelangt und hatten über ein gekipptes Fenster die Balkontür entriegelt.

Die Bewohner stellten nach ihrer Rückkehr fest, dass die Täter Münzen und Schmuck gestohlen hatten und informierten die Polizei.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Die Polizei rät: Sichern Sie Ihre Fenster!

- Verschließen Sie bei Abwesenheit Fenster-, Balkon- und Terrassentüren. Und denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster! - Fenster werden häufig aufgehebelt. Einen guten Schutz bieten einbruchhemmende Fensterbeschläge oder Zusatzsicherungen. - Abschließbare Fenstergriffe sind nur in Verbindung mit einem einbruchhemmenden Fensterbeschlag wirksam. - Häufig gekippte Fenster können gegebenenfalls mit einem Gitter gesichert werden. - Gitterroste von Kellerlichtschächten sollten mit speziellen Abhebesicherungen gesichert werden.

Fragen Sie die technischen Fachberater der Kripo, wie Sie Ihr Haus bzw. Ihre Wohnung vor Einbruch schützen können. Die Beratung ist kostenlos. Terminvereinbarung unter 02131 300-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell