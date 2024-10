Cloppenburg/Vechta (ots) - Bösel - Einbruch in Werkstatt Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 11.10.2024, 15:00 Uhr bis 14.10.2024, 08:00 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Firmengebäude an der Korsorsstraße in Bösel. In den Räumlichkeiten wurde weiterhin eine Feuerschutztür aufgebrochen. Ob Diebesgut erlangt wurde, kann derzeit nicht mitgeteilt werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bösel unter 04494 ...

