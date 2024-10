Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Sachbeschädigung

Am Montag, 14. Oktober 2024, in der Zeit zwischen 04:30 Uhr bis 05:00 Uhr beschädigten unbekannte Personen die Fensterscheibe einer Hauseingangstür in der Bussardstraße. Augenscheinlich wurde die Scheibe mit Gegenständen beworfen. Der Schaden wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Damme - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, 15. Oktober 2024, gegen 23:14 Uhr befuhr ein 33-jähriger Mann aus Damme mit seinem Pkw den Jugendherbergsweg. Im Rahmen einer 202401290231stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test ergab einen Wert von 1,21 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, sein Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Vechta - Kontrollen im Innenstadt Bereich führten mehrfach zum Erlöschen der Betriebserlaubnis

Am Dienstag, 15. Oktober 2024, gegen 17:00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Vechta in der Falkenrotter Straße den Pkw eines 28-jährigen Mannes aus Lohne. An dem Pkw waren augenscheinlich bauartliche Veränderungen vorgenommen worden. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass Veränderungen am Fahrwerk/Felgen sowie an der Auspuffanlage vorlagen. Dies führte zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Wenige Minuten später, gegen 17:20 Uhr wurde erneut in der Falkenrotter Straße ein Fahrzeug kontrolliert. Eine 19-jährige Heranwachsende aus Lemförde hatte Veränderungen an ihrem Fahrzeug vorgenommen, welche eine Änderungsabnahme erforderlich gemacht hätten. Der Pkw war unter anderem tiefergelegt worden. Aufgrund der fehlenden Abnahme war die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erloschen. Gegen 18:18 Uhr fiel ein weiterer Pkw in der Straße An der Gräfte auf. An dem Pkw des 24-jährigen Fahrzeugführers aus Visbek waren Veränderungen am Fahrwerk und den Reifen vorgenommen worden - auch dies führte, aufgrund der fehlenden Abnahme durch einen Sachverständigen, zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Gegen 20:26 Uhr kontrollierten die Beamten in der Münsterstraße den Pkw eines 19-jährigen Heranwachsenden aus Vechta. Auch hier führten Veränderungen am Fahrwerk zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.

Bakum - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 15. Oktober 2024, gegen 05:35 Uhr befuhr ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem Pkw die Lüscher Straße aus Lüsche kommend in Richtung Carum. Hier geriet er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn und in einen Straßengraben. Der Fahrzeugführer ließ den Pkw, einen Renault Laguna, zurück und entfernte sich von der Unfallstelle. Der Schaden wurde auf 2.000,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Sonntag, 13. Oktober 2024 09:00 Uhr bis Montag, 14. Oktober 2024 11:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Rangieren die Grundstücksmauer in der Mühlenstraße. Der Schaden wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell