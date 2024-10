Polizei Braunschweig

POL-BS: Verkehrsunfall - Zeugenaufruf

Braunschweig (ots)

Bevenroder Straße, 15.10.2024, 11:20h

Zusammenstoß zwischen eScooter und Pkw

In den Mittagsstunden des gestrigen Dienstags kam es auf der Bevenroder Straße in Höhe eines Supermarktes zu einem Verkehrsunfall. Eine 40-jährige Wolfsburgerin befuhr mit ihrem eScooter den rechtsseitigen Gehweg der Bevenroder Straße in Richtung Norden. Als sie nach rechts in eine Einfahrt fahren wollte, kam sie zu weit nach links und kollidierte mit der Seite eines dort fahrenden Pkw. Sie stürzte. Der Fahrer des weißen Pkw erkundigte sich nach dem Wohlbefinden der Frau. Da an seinem Pkw kein Schaden entstanden war, wurde die Polizei nicht informiert.

Im Nachgang stellte sich jedoch heraus, dass sich die Wolfsburgerin bei dem unfallbedingten Sturz verletzt hatte, sodass zunächst der Rettungsdienst und schließlich auch die Polizei hinzugezogen wurde, die den Verkehrsunfall aufnahm.

Die Polizei sucht daher nun nach dem Fahrer des weißen Pkw oder weiteren Zeugen des Unfalls. Hinweise bitte an den Verkehrsunfalldienst unter 0531-476 3935.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell