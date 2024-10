Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - Sexuelle Belästigung

Braunschweig (ots)

Hildesheimer Straße, 10.10.24, 22:15h

Unbekannte Zeugen verfolgen Täter

Am späten Donnerstagabend kam es um kurz nach 22:00h zur Belästigung einer 25-jährigen Braunschweigerin. Die Dame war zu Fuß auf dem rechtsseitigen Gehweg der Hildesheimer Straße in Richtung der Hannoverschen Straße unterwegs. In Höhe des dortigen Baumarktes kam ihr ein bislang unbekannter Mann entgegen und schlug ihr mit der flachen Hand auf das Gesäß. Die Dame schrie dadurch laut auf. Als sie weglaufen wollte, wurde sie von dem Mann von hinten umklammert. Durch ihren erneuten Aufschrei ließ der Unbekannte von ihr ab und flüchtete. Zwei bislang ebenfalls unbekannte Männer kamen der Frau zu Hilfe, erkundigten sich nach ihrem Befinden und nahmen anschließend die Verfolgung des Täters in Richtung Ringgleis auf.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und sucht nun nach den beiden Männern, die den Täter verfolgt haben, oder weiteren Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Nord unter 0531-476 3315.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell