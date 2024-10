Polizei Braunschweig

POL-BS: Gefährdung des Straßenverkehrs

Braunschweig (ots)

A391/A2, 13.10.2024, 00.45 Uhr

Trunkenheitsfahrt auf der Autobahn

In der vergangenen Nacht von Samstag auf Sonntag kam es infolge einer Trunkenheitsfahrt zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs auf der Autobahn durch den 54-jährigen Fahrer eines VW Golf. Während der Fahrt versuchte dieser mehrfach einen anderen 19-jährigen Verkehrsteilnehmer von der Fahrbahn abzudrängen und bremste ihn auf der A2 bis zum Stillstand aus. Daraufhin stieg der 54-Jährige aus seinem Fahrzeug aus und beschädigte das Fahrzeug des 19-Jährigen, ebenfalls ein VW Golf. Hierbei trat und schlug der 54-Jährige gegen den Pkw. Kurz darauf setzte er seine Fahrt fort. Die Beifahrerin des 19-Jährigen informierte währenddessen die Polizei. An einer Tankstelle konnte der 54-Jährige von den eingesetzten Beamten festgestellt und kontrolliert werden. Aufgrund entsprechender Anhaltspunkte führten diese verschiedene Tests zur Überprüfung der Fahrtauglichkeit durch. In diesem Rahmen konnte eine Beeinflussung festgestellt werden. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt, entnahm eine Blutprobe und beschlagnahmte den Führerschein des 54-Jährigen. Es wurden Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Nötigung im Straßenverkehr, Trunkenheit im Verkehr und Sachbeschädigung eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

