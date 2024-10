POL-BS: Täter gestellt und Zivilcourage bewiesen

Braunschweig (ots) - Innenstadt, 08.10.2024, 12.45 Uhr Täter gefasst Am vergangenen Dienstagmittag kam es zu einem Ladendiebstahl im Schuhgeschäft. Ein 38-Jähriger hatte in dem Schuhgeschäft zunächst zwei Paar Schuhe anprobiert. Anschließend ging er mit den Schuhen und zwei weiteren Artikeln zur Kasse. An der Kasse bezahlte er allerdings nur die anderen Artikel, verließ das Schuhgeschäft aber auch mit den nicht bezahlten Schuhen. Durch einen Mitarbeiter des ...

