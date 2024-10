Polizei Braunschweig

POL-BS: Polizeiübung an der IGS in der Weststadt

Braunschweig (ots)

Wilhelm-Bracke-Gesamtschule, Rheinring, 09.10.2024

Gegen 09.00 Uhr wird an der Wilhelm-Bracke-Gesamtschule eine großangelegte Polizeiübung der Zentralen Polizeidirektion Braunschweig stattfinden. Hierbei wird ein Einsatzszenario zur Rettung von Personen und Festnahme von Gefährdern nachgestellt. Dieses Training soll die Polizeibeamten und Polizeibeamtinnen bestmöglich auf einen "Echtfall" vorbereiten. Damit dieses so realitätsnah erfolgen kann, werden Einsatzszenarien simuliert. Dabei kann es in der Umgebung zu "Knallgeräuschen" und "Hilferufen" kommen. Es handelt sich lediglich um nachgestellte Szenen. Es besteht kein Grund zur Besorgnis. Die Übung wird bis in den Nachmittag andauern.

