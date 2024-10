Polizei Braunschweig

POL-BS: Polizei hat Ermittlungsgruppe eingerichtet - Auseinandersetzung in Adenbüttel nach Niedersachsenderby am 6. Oktober

Braunschweig (ots)

Braunschweig, 08.10.2024 - Nach dem Niedersachsenderby der 2. Bundesliga zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 am 6. Oktober kam es in Adenbüttel zu einer schweren Auseinandersetzung zwischen rivalisierenden Fangruppen. Die Polizeiinspektion Braunschweig hat für die Weiterführung des umfangreichen Strafverfahrens eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Diese umfasst derzeit neben den Szenekundigen Beamten vier Mitarbeitende aus dem Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Braunschweig.

Im Rahmen des Polizeieinsatzes wurden Kontrollen von mehr als 10 Fahrzeugen sowie mehreren Personengruppen durchgeführt. Dabei konnten über 50 Personalien festgestellt und unter anderem Zahnschutzutensilien und Vermummungsgegenstände aufgefunden und sichergestellt werden. Diese Kontrollen fanden sowohl im Großraum Braunschweig als auch in Hannover statt. Ob alle kontrollierten Fahrzeuge und Personen in Verbindung mit der Auseinandersetzung in Adenbüttel stehen, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Die Polizei hat derzeit ein Verfahren wegen besonders schweren Landfriedensbruch eingeleitet.

Wir bitten die Bevölkerung sich bei Hinweisen an den Kriminaldauerdienst in Braunschweig unter 0531/476-2516 zu wenden.

