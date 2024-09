Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Zeugen nach Unfallflucht in der Stuttgarter Straße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einer Unfallflucht die sich am Mittwoch (11.09.2024) gegen 14:20 Uhr auf der Stuttgarter Straße (Landesstraße 1208) im Bereich Waldenbuch ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein 19-jähriger BMW-Lenker war auf der Landesstraße 1208 von Steinenbronn in Richtung Waldenbuch unterwegs, als ihm kurz vor dem Ortseingang Waldenbuch in einer Kurve plötzlich ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf seiner Fahrspur entgegenkam. Um eine Kollision zu verhindern, lenkte der 19-Jährige seinen BMW nach rechts in den neben der Fahrbahn befindlichen Straßengraben. Nach rund 15 Metern konnte der BMW-Lenker sein Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn lenken und bis zum Stillstand abbremsen. Das entgegenkommende Fahrzeug, bei welchem es sich um einen dunkelfarbenen Kombi gehandelt haben soll, fuhr ohne anzuhalten unerlaubt in Richtung Steinenbronn davon. Am BMW entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro, der entstandene Flurschaden ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500 oder E-Mail boeblingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen die sachdienliche Hinweise zum unbekannten Unfallverursacher geben können.

