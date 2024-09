Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Bietigheim-Bissingen: Nachtrag zu Brand - Tatverdächtiger in Haft

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Brand eines Wohnhauses kam es am Montag (09.09.2024) gegen 7.50 Uhr in der Gartenstraße in Bietigheim-Bissingen. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5860961)

Beim Eintreffen der Polizei stellte sich heraus, dass sich im Dachgeschoss noch drei Menschen aufhielten. Ein Polizeibeamter des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen betrat daraufhin das brennende Gebäude und rettete die Bewohner aus dem Haus. Alle Personen blieben hierbei unverletzt.

Im Zuge der kriminalpolizeilichen Ermittlungen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg erhärtete sich ein Tatverdacht gegen einen 50 Jahre alten Bewohner des betroffenen Mehrfamilienhauses. Der 50-Jährige soll mutwillig die von ihm gemieteten Wohnräume im Obergeschoss in Brand gesetzt haben. Anschließend sollen er und zwei Familienangehörige über ein angrenzendes Dach vor den Flammen geflüchtet sein. Auch den im Erdgeschoss anwesenden Bewohnern gelang es, das Wohnhaus noch rechtzeitig zu verlassen. Zwei Personen erlitten eine Rauchvergiftung.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde der Tatverdächtige am Dienstag (10.09.2024) einer Haftrichterin am Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Diese erließ Haftbefehl wegen u.a. wegen versuchten Mordes, schwerer Brandstiftung und Körperverletzung, setzte diesen in Vollzug und wies den 50-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Die Hintergründe und genauen Umstände der Tat sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell