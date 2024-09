Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: Zeugen nach Unfallflucht zwischen Sachsenheim und Bietigheim-Bissingen

Ludwigsburg (ots)

Ein 32-Jähriger war am Dienstag (10.09.2024) gegen 06:30 Uhr mit seinem Lkw auf der Landesstraße 1125 von Bietigheim-Bissingen in Fahrtrichtung Sachsenheim unterwegs. Ihm kam eine unbekannte Person mit einem blauen Lkw entgegen, die beim Vorbeifahren den Außenspiegel am Lkw des 32-Jährigen streifte und anschließend ihre Fahrt fortsetzte, ohne sich um den Sachschaden von rund 3.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten blauen Lkw machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07042 941-0 oder per Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell