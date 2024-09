Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Brand in der Gartenstraße

Ludwigsburg (ots)

Die Feuerwehr rückte am Montag (09.09.2024) in die Gartenstraße in Bietigheim-Bissingen aus, nachdem dort gegen 7.50 Uhr starker Rauch in einem Mehrfamilienhaus gemeldet worden war.

Eine Wohnung im ersten Obergeschoss des zweistöckigen Gebäudes war in Brand geraten, woraufhin sich die Bewohnerinnen und Bewohner in Sicherheit brachten. Zwei Personen wurden durch den starken Rauch leicht verletzt und zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden, dürfte sich aber auf einen sechststelligen Betrag belaufen. Das Gebäude ist bis auf weiteres nicht bewohnbar.

Für die Löschmaßnahmen war die Zufahrt in die Gartenstraße über die Freiberger Straße gesperrt.

Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

