POL-LB: BAB 8/Gemarkung Esslingen: Folgenschwerer Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Gleich mehrere Hakenkreuze sprühten noch unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag (08.09.2024) im Vaihinger Ortsteil Kleinglattbach. Am Bahnhof Vaihingen an der Enz finden sich im Bereich einer Unterführung in Richtung Kleinglattbach an mehreren Lagerboxen schwarze Graffitis in Form von Hakenkreuzen. Im Joseph-von-Baader-Weg besprühten die ...

