POL-LB: Magstadt: 28-Jährige kollidiert mit 1,6 Promille mit Verkehrsinsel

Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen am Sonntag (08.09.2024) zwischen 00:30 Uhr und 11:30 Uhr in eine Gaststätte in der Stuttgarter Straße in Ludwigsburg ein. Mutmaßlich mit einem Werkzeug brachen die Täter die Türe zum Gebäude auf und gelangten so in die Gaststätte. Im Küchenbereich der Gaststätte fanden die Täter drei Geldbeutel vor. Diese entwendeten die Täter mit mehreren hundert Euro ...

