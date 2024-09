Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde ein 61 Jahre alter Radfahrer am Sonntag (08.09.2024) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 10:20 Uhr im Ludwigsburger Osten in einen Verkehrsunfall verwickelt war.

Der 61-Jährige fuhr die Danziger Straße in Richtung Bebenhäuser Straße. Anschließend bog er vorfahrtsberechtigt nach rechts in diese ein. Zeitgleich fuhr ein 44-jähriger Fiat-Lenker an den Einmündungsbereich heran. Mutmaßlich erkannte der 44-Jährige die Vorfahrt des Radfahrers nicht und fuhr unvermittelt in den Einmündungsbereich ein. Hierbei kollidierten der Fiat mit dem Fahrrad des 61-Jährigen. Durch die Kollision prallte der Radfahrer auf die Front des Fiat und wurde im weiteren Verlauf auf die Fahrbahn abgewiesen. Durch den Sturz erlitt er schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fiat-Lenker erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Am Fiat entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro, die Schadenshöhe am Fahrrad ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

