Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Parkhaus schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Eine schwer verletzte Person und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag (08.09.2024) gegen 22.00 Uhr in einem Parkhaus in der Benzstraße in Sindelfingen ereignete. Ein 24 Jahre alter Motorradlenker fuhr hinter einem 21-jährigen VW-Fahrer in das Parkhaus ein. Während der VW-Lenker auf der Ebene 1 angekommen nach links in diese abbiegen wollte, beschleunigte der Motorradfahrer, um den Pkw links zu überholen. Dabei kollidierten die beiden Fahrzeuge und der 24-Jährige stürzte schwer, während sein Motorrad noch etwa 20 Meter weiterfuhr, ehe es gegen einen Stahlträger prallte. Der 24-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell