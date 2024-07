POL-SI: Polizei stellt Einbrecher auf frischer Tat - #polsiwi

Hilchenbach (ots) - Die Polizei sucht mit Bildern nach zwei EC-Kartenbetrügern. Am Donnerstag, den 28.03.2024, ist es gegen 16 Uhr in einem Discountermarkt in Hilchenbach zu einem Geldbörsendiebstahl gekommen. Unbekannte entwendeten die Geldbörse eines 86-Jährigen. Im Anschluss wurden mit den erbeuteten Debitkarten Geldabhebungen in einer Sparkassenfiliale in ...

mehr