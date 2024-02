Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240219.7 Rosdorf: Einbruch ohne Beute

Rosdorf (ots)

Am Sonntag ist es in Rosdorf zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Der Täter durchsuchte das Objekt gründlich, nahm jedoch nichts mit. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In der Zeit von 15.50 Uhr bis 22.30 Uhr suchte ein Einbrecher das Haus in der Kastanienallee auf. Durch ein Fenster stieg er in das Objekt und sah sich gründlich um. Offenbar entdeckte der Täter jedoch nichts, was ihm der Mitnahme wert erschien, so dass er den Tatort ohne Stehlgut wieder verließ. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf etwa 5.000 Euro belaufen.

Laut der Geschädigten hatten diese Tage zuvor Besuch von einem Mann, der sich als E.ON-Mitarbeiter ausgab, allerdings keiner war, wie eine Nachfrage bei dem Unternehmen ergab. Möglicherweise kundschaftete der Unbekannte das Objekt aus.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell