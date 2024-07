Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei sucht mit Bildern nach EC-Kartenbetrügern - #polsiwi

Hilchenbach (ots)

Die Polizei sucht mit Bildern nach zwei EC-Kartenbetrügern. Am Donnerstag, den 28.03.2024, ist es gegen 16 Uhr in einem Discountermarkt in Hilchenbach zu einem Geldbörsendiebstahl gekommen.

Unbekannte entwendeten die Geldbörse eines 86-Jährigen. Im Anschluss wurden mit den erbeuteten Debitkarten Geldabhebungen in einer Sparkassenfiliale in Hilchenbach an den dortigen Geldausgabeautomaten durchgeführt. Außerdem wurden diverse Einkäufe in verschiedenen Geschäften mit den EC-Karten getätigt.

Nun liegt ein Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung vor. Das Kreuztaler Kriminalkommissariat fragt: "Wer kennt die beiden Männer auf den Bildern?"

Die Fotos können über folgenden Link aufgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/141326

Die Personen können darüber hinaus wie folgt beschrieben werden:

Person 1:

- männlich

- zwischen 35-55 Jahre

- kräftige Statur

- schwarze Daunenjacke

- Jeans

- graue Turnschuhe mit weißem Sohlenabsatz

- weiße Basecap

Person 2:

- männlich

- zwischen 30-45 Jahre

- schlanke Statur

- Anchor Bart (Ankerform Oberlippen- und Unterlippen-/Kinnbart)

- schwarze Brille

- grauer Mantel

- graue Hose

- kariertes schwarzweißes Hemd

- schwarze Basecap

Hinweise zu den unbekannten Betrügern nimmt die Kripo unter der Rufnummer 02732 /909-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell