Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - In den Gegenverkehr geschleudert - eine Frau leicht verletzt

Neuenbürg (ots)

Ein schleuderndes Fahrzeug ist am Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 294 zwischen Neuenbürg und Birkenfeld mit einem Auto im Gegenverkehr zusammengestoßen. Eine Frau wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 38-jährige Mann gegen 07:45 Uhr mit seinem Skoda die Bundesstraße 294 von Neuenbürg kommend in Richtung Birkenfeld. Aus bislang ungeklärten Gründen kam er hierbei mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr, riss sein Lenkrad nach rechts so das sein Fahrzeug ins Schleudern und dadurch wieder in den Gegenverkehr geriet. Hier prallte er mit dem Heck seines Fahrzeugs gegen einen entgegenkommenden BMW. Die 31- jährige BMW-Fahrerin wurden leicht verletzt in Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Im Rahmen der Rettungs- und Unfallmaßnahmen musste auf der Bundesstraße 294 zeitweise eine Vollsperrung eingerichtet werden. Eine Nassreinigung wurde durchgeführt.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell