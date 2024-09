Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Eine leichtverletzte Person nach Unfall auf der Enzbrücke

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person kam es am Sonntag (08.09.2024) gegen 19:30 Uhr im Bereich der Enzbrücke in Bissingen. Ein 27-jähriger Audi-Lenker befuhr die Kreisstraße 1636 in Richtung Kayhstraße und bog im weiteren Verlauf nach links in Richtung Enzbrücke ab. Vermutlich aufgrund der wetterbedingten nicht angepassten Geschwindigkeit verlor der 27-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend kollidierte er mit dem Brückengeländer der Enzbrücke und erlitt hierbei leichte Verletzungen. Der Sachschaden am Brückengeländer wird auf rund 500 Euro geschätzt, am Audi entstand ein Schaden von zirka 7.000 Euro, sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung von berauschenden Mitteln beim 27-Jährigen. Er musste sich in der Folge einer Blutentnahme unterziehen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

