Polizei Mettmann

POL-ME: Kiosk-Lieferant beraubt - Die Polizei bittet um Hinweise - Monheim am Rhein - 2408024

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Dienstagnachmittag, 6. August 2024, beraubte eine unbekannte männliche Person einen Kiosk-Lieferanten in Monheim am Rhein. Die Polizei bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 16:05 Uhr belieferte der 64-jährige Kölner einen Kiosk an der Weddinger Straße. Als er auf dem Weg zurück zu seinem Auto war, entriss ihm ein Mann das zuvor erhaltene Bargeld und schlug dem Lieferanten mehrfach ins Gesicht. Der Täter, welcher dunkel gekleidet war und eine schwarze kurze Hose trug, flüchtete anschließend mit dem Bargeld in Richtung Charlottenburger Straße.

Als der 64-Jährige durch lautes Rufen auf den Raub aufmerksam machte, erschien ein weiterer Mann, der das auf den Boden gefallene Kleingeld aufsammelte und sich ebenfalls vom Tatort entfernte.

Der 64-Jährige begab sich zur Polizeiwache Monheim am Rhein, um Anzeige zu erstatten.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und bittet um Hinweise

Die Polizei fragt: Wer hat die Tat an der Weddinger Straße am Dienstagnachmittag beobachtet oder kann Angaben zur Identität der beiden flüchtigen Täter machen? Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein jederzeit unter der Telefonnummer 02173 / 9594 6350 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell