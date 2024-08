Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Velbert - 2408021

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

In der Zeit von Freitag, 2. August 2024, gegen 15 Uhr, bis Montag, 5. August 2024, gegen 7 Uhr, kam es zu einem Diebstahl auf dem Gelände eines Baustoffzentrums an der Heidestraße in Velbert. Die unbekannten Täterinnen oder Täter entwendeten einen gelb-schwarzen Bagger. Der Zeitwert wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Am Montag, 5. August 2024, kam es zu einem Einbruch in den Büroraum einer Eisdiele an der Hauptstraße in Velbert. Die unbekannten Täterinnen oder Täter verschafften sich zwischen 17 und 18:30 Uhr gewaltsam durch die Eingangstür Zutritt. Es wurde ein E-Bike entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell