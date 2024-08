Polizei Mettmann

POL-ME: 47-Jähriger von mehreren Personen beraubt - Polizei bittet um Hinweise - Monheim am Rhein - 2408019

Mettmann (ots)

Am Montagabend, 5. August 2024, wurde ein 47-Jähriger in Monheim am Rhein Opfer eines Raubes. Die Polizei bittet um Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern.

Das war nach aktuellen Kenntnissen geschehen:

Der 47 Jahre alte Mann durchquerte gegen 17:40 Uhr die Unterführung am Ernst-Reuter-Platz in Höhe eines Einzelhändlers als er von circa 4-5 Männern nach Geld gefragt wurde. Nach seinen Angaben entrissen sie ihm plötzlich seine schwarze Umhängetasche und schlugen und traten gemeinsam auf ihn ein. Sie entfernten sich anschließend mitsamt der Tatbeute in unbekannte Richtung.

Lediglich von einem der Täter liegt eine Personenbeschreibung vor:

- circa 1,90 Meter groß - südländisches Erscheinungsbild - mittellanges, lockiges, schwarzes Haar - blaues Basketballshirt

Die Polizei fragt: Wer hat den Raub an der Unterführung am Ernst-Reuter-Platz beobachtet oder kann Angaben zu den unbekannten Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei Monheim am Rhein jederzeit vor Ort oder unter der Rufnummer 02173 / 9594-6350 entgegen.

