POL-ME: 83-jähriger Pedelec-Fahrer bei Alleinunfall schwer verletzt - Wülfrath - 2408020

Mettmann (ots)

Am Montagmittag, 5. August 2024, wurde ein 83-jähriger Pedelec-Fahrer in Wülfrath bei einem Alleinunfall schwer verletzt.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 14 Uhr befuhr der Hagener die Straße "Aprath" in absteigende Richtung. In Höhe der Bushaltestelle "Aprath Klinik" beabsichtigte er eine Verkehrsinsel zu überqueren. Nach eigenen Angaben rutschte er dabei am Bordstein aus und stürzte.

Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Aufmerksame Zeuginnen und Zeugen leisteten dem Senior erste Hilfe. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

