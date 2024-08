Polizei Mettmann

POL-ME: Zwei verletzte Motorradfahrer - Mettmann - 2408016

Mettmann (ots)

Vermutlich ein Ölfleck hat am Samstagvormittag, 3. August 2024, in Mettmann zu gleich zwei Verkehrsunfällen geführt in dessen Folge ein 53-jähriger Motorradfahrer leicht und eine 49-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt wurde. Die Polizei ermittelt zu den Unfallhergängen.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 11:15 Uhr befuhr ein 53-jähriger Fahrer einer KTM, gefolgt von einer Gruppe weiterer Motorradfahrer, die Wülfrather Straße aus Richtung Wülfrath kommend. In Höhe des Kreisverkehrs zur Osttangente verlor er nach eigenen Angaben aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der 53-Jährige wurde leicht verletzt.

Eine ihm nachfolgende 49-Jährige, die mit einer Yamaha in den Kreisverkehr eingefahren war, stürzte an der gleichen Stelle und wurde hierbei so schwer verletzt, dass alarmierte Rettungskräfte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachten.

Sowohl die KTM als auch die Yamaha wurden beschädigt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mindestens 1.000 Euro.

Im Rahmen erster Ermittlungen zur Unfallursache konnten die Einsatzkräfte an der Unfallstelle einen circa 30 cm großen Ölfleck feststellen, der zum Sturz der beiden Motorräder geführt haben könnte. Die Beamtinnen und Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Hinweise, die zur Klärung des Unfallgeschehens beitragen können, nimmt die Polizei Mettmann, Telefon 02104 / 982 6250, jederzeit entgegen.

