POL-HX: Nachtrag: Suche nach 67-Jähriger in Warburg beendet

Brakel (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 27. - 28. Februar, öffneten unbekannte Täter gewaltsam die Fahrzeugtüren der Ladeflächen von Firmenfahrzeugen. Zweimal in Brakel-Gehrden und einmal in Bad Driburg schlugen die Täter zu. Zwei der drei betroffenen Fahrzeuge befanden sich zum Tatzeitpunkt Am Rosenberg in Brakel-Gehrden. In der Arminiusstraße in ...

mehr