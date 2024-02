Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Brakel (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 27. - 28. Februar, öffneten unbekannte Täter gewaltsam die Fahrzeugtüren der Ladeflächen von Firmenfahrzeugen. Zweimal in Brakel-Gehrden und einmal in Bad Driburg schlugen die Täter zu. Zwei der drei betroffenen Fahrzeuge befanden sich zum Tatzeitpunkt Am Rosenberg in Brakel-Gehrden. In der Arminiusstraße in Bad Driburg parkte das dritte Fahrzeug. Ein Tatzusammenhang kann aufgrund der Spurenlage nicht ausgeschlossen werden. Alle Fahrzeuge wurden durchwühlt und Werkzeuge im hohen vierstelligen Bereich wurden entwendet. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Jetzt ermittelt das Kriminalkommissariat der Kreispolizeibehörde Höxter und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch etwas Verdächtiges gehört oder gesehen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05271/962-0 entgegen./rek

