POL-ME: Diebesgut aufgefunden - Polizei nimmt 42-Jährigen fest - Heiligenhaus - 2408023

Am Montagmittag, 5. August 2024, stellte die Polizei in Heiligenhaus in der Wohnung eines 42-Jährigen zahlreiches vermeintliches Diebesgut sicher. Dem Mann wird vorgeworfen Wertgegenstände aus Fahrzeugen gestohlen zu haben. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

In der Nacht auf Montag, 5. August 2024, wurden diverse Wertgegenstände aus einem BMW 325i in Velbert an der Straße Oberste Kamp entwendet. Der oder die Täter flohen unerkannt und der Halter erstattete Anzeige bei der Polizei. Da auch ortbare Kopfhörer entwendet worden waren, nutzte der Geschädigte eine Ortungs-App, die ihn am Montagmittag, gegen 13:40 Uhr, nach Heiligenhaus zu einem Mehrfamilienhaus an der Leipziger Straße führten. Er alarmierte die Polizei, die auf richterliche Anordnung die Wohnung des 42-Jährigen durchsuchte und nicht nur die zuvor gestohlenen Kopfhörer, sondern zahlreiches weiteres vermeintliches Diebesgut fanden.

Die Beamten stellten unter anderem mehrere kabellose Kopfhörer, Mobiltelefone, Taschenlampen, den Akku eines E-Bikes und sogar einen E-Scooter sicher und leiteten gleich mehrere Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein.

Sie nahmen den kriminalpolizeilich einschlägig in Erscheinung getretenen 42-jährigen Deutschen fest und brachten ihn zur Polizeiwache. Die Staatsanwaltschaft prüft derzeit, ob der Tatverdächtige einem Haftrichter zwecks Antrags auf Anordnung einer Untersuchungshaft vorgeführt werden soll.

