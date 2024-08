Iserlohn (ots) - Ein 48 Jahre alter Iserlohner wurde in der Nacht zum heutigen Freitag an der Alexanderstraße ausgeraubt. Gegen 01:50 Uhr ging er in Richtung Innenstadt, dort haben zwei unbekannte Männer nach ersten Angaben auf der Höhe des Grüner Weges zu ihm aufgeschlossen. Demnach sei der Mann mit einer Pistole und einem Messer bedroht worden. Er händigte nach der Drohung den Tätern Bargeld, sein Handy und eine ...

mehr