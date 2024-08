Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Raubdelikt

Iserlohn (ots)

Ein 48 Jahre alter Iserlohner wurde in der Nacht zum heutigen Freitag an der Alexanderstraße ausgeraubt. Gegen 01:50 Uhr ging er in Richtung Innenstadt, dort haben zwei unbekannte Männer nach ersten Angaben auf der Höhe des Grüner Weges zu ihm aufgeschlossen. Demnach sei der Mann mit einer Pistole und einem Messer bedroht worden. Er händigte nach der Drohung den Tätern Bargeld, sein Handy und eine Armbanduhr aus. Die Täter verließen danach die Örtlichkeit in Richtung Grüner Weg. Sie werden beide als männlich, 20-30 Jahre alt und etwa 1,70m groß beschrieben und haben schlechtes Deutsch gesprochen. Bekleidet gewesen sind sie nach Angaben des Iserlohners mit schwarzem Jogginganzug und dunklen Tüchern, die vor das Gesicht gezogen wurden. Beide hätten zudem dunkle Augen und eine dunklere Hautfarbe aufgewiesen, die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02371 91990 entgegengenommen. (lubo)

