Polizei Braunschweig

POL-BS: Diebstahl mit Waffen

Braunschweig (ots)

Innenstadt, 08.10.2024, 12.45 Uhr

Täter gefasst

Am vergangenen Dienstagmittag kam es zu einem Ladendiebstahl im Schuhgeschäft. Ein 38-Jähriger hatte in dem Schuhgeschäft zunächst zwei Paar Schuhe anprobiert. Anschließend ging er mit den Schuhen und zwei weiteren Artikeln zur Kasse. An der Kasse bezahlte er allerdings nur die anderen Artikel, verließ das Schuhgeschäft aber auch mit den nicht bezahlten Schuhen. Durch einen Mitarbeiter des Schuhgeschäftes wurde der Diebstahl bemerkt und der Täter kurz darauf in der Nähe des Schuhgeschäftes gestellt. Die Polizei wurde anschließend hinzugezogen. Im Rahmen des Einsatzes durchsuchten die eingesetzten Beamten den 38-Jährigen und fanden dabei sowohl in seiner Umhängetasche als auch in seiner Beintasche ein Messer vor. Die Messer wurden durch die eingesetzten Polizeibeamten als Tatmittel sichergestellt. Obwohl der 38-Jährige die Schuhe im Anschluss noch bezahlte, wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahles mit Waffen eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell