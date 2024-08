Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Mann auf Nachhauseweg von Jugendlichen angegangen

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Mittwoch (14.08.2024) wurde ein 24-jähriger Mann in der Äußeren Uferstraße von zwei bislang unbekannten Jugendlichen angegangen und musste sich körperlich wehren.

Zwei unbekannte Jugendliche sprachen den 24-jährige Mann bereits in der Straßenbahn der Linie 4 gegen 15.45 Uhr an und bedrohten ihn. Der 24-Jährige stieg an der Haltestelle Wertachbrücke aus und lief in Richtung Äußere Uferstraße. Die zwei Jugendlichen folgten ihm und gingen ihn schließlich körperlich an. Als sich der 24-Jährige wehrte flüchteten die beiden Unbekannten.

Die beiden unbekannten Jugendlichen wurden wie folgt beschrieben:

- Täter 1: ca. 18 Jahre, ca. 170-175 cm, dunkelhäutig, "arabisches Aussehen", dunkler Pullover mit Kapuze und dunkle lange Hose

- Täter 2: ca. 18 Jahre, ca. 180 cm, heller Hauttyp, dunkler Pullover mit Kapuze und dunkle lange Hose

Die Polizei Augsburg 5 ermittelt wegen Bedrohung und nimmt Hinweise von Zeugen unter der 0821/ 323 - 2510 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell