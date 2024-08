Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Größerer Rettungseinsatz

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Donnerstag (15.08.2024) kam es in der Äußeren Uferstraße zu einem größeren Rettungseinsatz am Lechufer.

Die Polizei, sowie Berufsfeuerwehr und Wasserwacht rückten gegen 19.30 Uhr zu dem Rettungseinsatz in die äußere Uferstraße aus. Dort ging einer 46-jährigen Frau offenbar die Kraft beim Schwimmen aus und sie musste aus dem Lech gerettet werden.

Sie wurde zur weiteren Abklärung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Einsatz war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell