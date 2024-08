POL Schwaben Nord: Körperverletzung an Tankstelle

Augsburg (ots) - Göggingen - Am Mittwoch (14.08.2024) fuhr ein 69-jähriger Mann in der Gögginger Straße über eine rote Ampel ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis gewesen zu sein. Gegen 09.00 Uhr fiel Polizeibeamten der 69-jährige Mann auf einem Kleinkraftrad auf, der trotz roter Ampel in die Kreuzung zur Rosenaustraße einfuhr. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 69-Jährige nicht ...

mehr