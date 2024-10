Polizei Braunschweig

POL-BS: Ladendiebe gestellt

Braunschweig (ots)

Damm, 14.10.2024, 17:30h

Ladendetektiv verfolgt Täter und informiert die Polizei

In den späten Nachmittagsstunden des gestrigen Montags kam es in einem Drogeriemarkt in der Innenstadt zu einem Ladendiebstahl. Zwei Männer im Alter von 24 und 23 Jahren wurden zunächst vom Ladendetektiv beobachtet, wie sie zwei Parfümflaschen aus der Auslage nahmen und die Sicherungsetiketten entfernten.

Er sprach die Männer an und verwies sie der Filiale, nachdem sie das Diebesgut herausgegeben hatten. Anschließend nahm er die Verfolgung auf, informierte die Polizei und führte die Beamten an die Täter heran. Die Polizei konnte die Männer stellen, ihre Identitäten feststellen und ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschaftlichen Diebstahls einleiten.

Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf rund 160 Euro.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell