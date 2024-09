BPOL NRW: Durch Pfefferspray verletzt - Bundespolizei ermittelt

Hamm (ots) - Gleich zwei Haftbefehle hat die Bundespolizei am Donnerstag (26. September) am Hauptbahnhof Hamm vollstreckt. Am Morgen trafen die Beamten auf einen Serben, der von der serbischen Justiz mit internationalem Haftbefehl gesucht wurde. Gegen den 29-Jährigen besteht ein Auslieferungsersuchen, weil er in Serbien noch eine dreijährige Haftstrafe wegen Drogenhandels zu verbüßen hat. Er wurde verhaftet und dem ...

