POL-EU: Flüchtiger Ladendieb gefasst und festgenommen

Schleiden-Vogelsang (ots) - Ein 65-Jähriger aus Euskirchen fuhr am Sonntag (14.35 Uhr) auf der Bundesstraße 266 von Schleiden-Vogelsang nach Einruhr kommend und verursachte nach einer Linkskurve mit einem Kleinkraftrad einen Alleinunfall. Schwer verletzt kam er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - Telefon: 0 22 51 / ...

