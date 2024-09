POL-EU: Nach Alleinunfall schwer verletzt

Euskirchen (ots) - Ein 21-Jähriger aus Flensburg hatte in einem Hotel in Euskirchen Hausverbot. Diesem kam er nicht nach. Die hinzugerufene Polizei nahm ihn am Samstagabend (31. August) gegen 21 Uhr in Gewahrsam, da er einem Platzverweis nicht nachkam. Der junge Mann stand unter Alkoholeinfluss (1,94 Promille). Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - Telefon: 0 22 51 / ...

