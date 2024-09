Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unfall mit Schwerverletztem: Suche nach Lkw-Fahrer

Blankenheim (ots)

Am Samstag (31. August) befuhr, wie berichtet, ein 40-jähriger Belgier mit seinem Motorrad die Bundesstraße 258 in Fahrtrichtung Blankenheim-Ahrdorf. Auf Höhe des Abzweigs Üdelhoven (Kreisstraße 46) überholte er zunächst einen Pkw, um im weiteren Verlauf den davor fahrenden Lkw zu überholen.

Dabei kam es zum Aufprall gegen das Heck des Lkw. Während der Motorradfahrer schwerverletzt in ein Krankenhaus geflogen werden musste, entfernte sich der Lkw von der Unfallstelle.

Zu dem Lkw ist lediglich bekannt, dass es sich um einen weißen Transporter mit Ladeklappe, vermutlich 7,5 Tonnen, handelt.

Die Polizei sucht nun den Fahrer des Lkw bzw. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten und/oder Angaben zu dem Lkw machen können.

Der Verkehrsunfall ereignete sich kurz vor der Landesgrenze nach Rheinlandpfalz. Der Lkw fuhr in Richtung Rheinlandpfalz.

Sachdienliche Hinweise und Beobachtungen werden telefonisch an 02251 799-460 oder 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.

