Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle

Hamm (ots)

Gleich zwei Haftbefehle hat die Bundespolizei am Donnerstag (26. September) am Hauptbahnhof Hamm vollstreckt.

Am Morgen trafen die Beamten auf einen Serben, der von der serbischen Justiz mit internationalem Haftbefehl gesucht wurde. Gegen den 29-Jährigen besteht ein Auslieferungsersuchen, weil er in Serbien noch eine dreijährige Haftstrafe wegen Drogenhandels zu verbüßen hat. Er wurde verhaftet und dem Haftrichter vorgeführt.

Am Abend kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 24-jährigen Polen, der von der Staatsanwaltschaft Hamm mit Haftbefehl gesucht wurde. Er war die Geldstrafe aus einem Strafbefehl des Amtsgerichts Hamm wegen Diebstahls in Höhe von 150 Euro schuldig geblieben. Weil er die offenen 236 Euro nicht begleichen konnte, wurde er zur Verbüßung einer 15-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt Hamm überstellt.

