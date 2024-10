POL-BS: Zeugenaufruf - Sachbeschädigung durch Feuer

Braunschweig (ots) - Bushaltestelle Donauknoten, 04.10.2024, 08.45 Uhr Sachbeschädigung an Bushaltestelle Am vergangenen Freitag kam es an der Bushaltestelle am Donauknoten zu einer erheblichen Sachbeschädigung. Durch einen 36-Jährigen wurde die Glasscheibe der Bushaltestelle mit einer Flasche eingeschlagen. Ein bislang unbekannter Zeuge soll die Tat beobachtet, sich aber vor dem Eintreffen der Polizei vom Tatort entfernt haben. Die Polizei sucht nun nach diesem Zeugen. ...

mehr